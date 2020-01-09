Muğla'da geçen yıl 16 bin düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da geçen yıl 16 bin düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'da geçen yıl yapılan denetimlerde 16 bin 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da geçen yıl yapılan denetimlerde 16 bin 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, 2019'da Güney Ege'de gerek denizden gerekse karadan düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralan düzensiz göçmenler, lastik bot ve sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

İç karışıklık ya da savaşın olduğu ülkelerden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyenlerin en yoğun kullandığı güzergahlar arasındaki Güney Ege'de, alınan yoğun önlemler geçen yıl da sürdü.

Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri göçmen kaçakçılarının çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirdiği düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Denetimler aralıksız sürüyor

Bodrum'da özellikle kaçak geçiş teşebbüsleri, havaların ısınıp denizin sakin olduğu dönemlerde yoğunlaşırken, yanlarına taşıyabildikleri kadar eşyayı alıp yola çıkanlar, İstanköy ve Sömbeki adalarına genellikle kapasitesinin üzerinde, alabora olma riski yüksek lastik botlarla ulaşmaya çalışıyor.

Tüm denetimlere rağmen deniz yoluyla kaçmayı deneyen düzensiz göçmenlerin yolculuğu bazen bindikleri bot ve teknelerin batması sonucu ölümle son buluyor.

Kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmaması için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli denetim yapıyor.

Bodrum- Milas, Muğla- Menteşe, Çetibeli- Marmaris, Muğla- Köyceğiz, Fethiye- Seydikemer kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince kontrol uygulamaları yapılırken çok sayıda araç ve kişi denetleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de Fethiye'den Bodrum'a kadar olan sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, birçok alanda sahil güvenlik botlarını sabit şekilde bekleterek kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

Organizatörlere göz açtırılmıyor

Muğla açıklarında geçen yıl 25 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İl genelinde gerçekleşen 1318 olayda Suriye, Myanmar, Somali, Bangladeş, Afganistan, Pakistan, İran, Filistin ve Irak uyruklu 16 bin 218 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 447 organizatör tutuklandı.

Ekiplerce kaçak geçişte kullanılan 50'nin üzerinde tekne ve yüzlerce lastik bota da el konuldu.

Muğla'da geçen yıl 16 bin düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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