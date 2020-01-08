Muğla'da geçen yıl 633 şüpheli hakkında FETÖ'den dava açıldı - Son Dakika
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Muğla'da geçen yıl 633 şüpheli hakkında FETÖ'den dava açıldı

6 saat önce

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, geçen yıl Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 633 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından kamu davası açıldığını bildirdi.

Muğla'da geçen yıl 633 şüpheli hakkında FETÖ'den dava açıldı, System.String[]

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, geçen yıl Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 633 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından kamu davası açıldığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, Muğla'da FETÖ'nün darbe teşebbüsünün ardından gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 2019'da 633 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından Muğla Ağır Ceza Mahkemelerine kamu davası açıldı.1202 şüpheli hakkında ise aynı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 2019'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 772 kişi hakkında ihbar kaydı ile inceleme yapılmış, bunlardan 58 kişi hakkında yeterli delil bulunduğu değerlendirilerek soruşturmaya geçilmiştir."

Yağcı, şu anda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 39'u hükümlü olmak üzere, 111 kişi bulunduğunu ifade etti.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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