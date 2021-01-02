Muğla'da geçen yıl uyuşturucu ticaretinden 262 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Soruşturmalar kapsamında 2 bin 160 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl kent merkezi ve turistik ilçelerinde uyuşturucuyla etkin bir mücadele sürdürdü.

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