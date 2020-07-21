Muğla'da genç kızı sosyal medyadan tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kızı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edilen kişi yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç bir kızın sosyal medyadan tehdit edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher'in koordinesindeki çalışmada, başka bir ilde bulunduğu belirlenen genç kız, bulunduğu yerdeki emniyet yetkilerine yönlendirildi. Genç kızı tehdit eden ve Bodrum'da olduğu belirlenen şüpheli ise savcılığın talimatıyla Ortakent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.