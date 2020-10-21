Muğla'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi - Son Dakika

MUĞLA Valisi Orhan Tavlı'nın koordinesinde il genelinde geniş katılımlı olarak oluşturulan ekipler tarafından yaşamın tüm alanları kapsayacak şekilde koronavirüse karşı alınan tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

?Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın koordinesinde il genelinde kaymakamlar, belediye başkanları, kolluk birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve meslek odalarının katılımıyla koronavirüse karşı alınan tedbirlerin denetimi için ekipler oluşturuldu.

Bu kapsamda şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım aracı, taksiler ve duraklar, okul servisleri, havalimanı, gar ve otogarlarda ekiplerce "Sağlık için, hepimiz İiin" sloganıyla denetimler gerçekleştirildi. Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde yapılan denetim faaliyetlerinde ekiplerce maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulunulup, vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.Vali Orhan Tavlı, "İl genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin yerinde uygulanıp, uygulanmadığını görmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak oluşturulan ekiplerimizce yaşamın her alanındaki yerleri denetlendi. Amacımız vatandaşları salgın konusunda duyarlı olmaya davet etmek ve bu konudaki algıyı bir üst seviyeye çıkarmak" dedi.

Vali Orhan Tavlı, 20 Ekim Salı günü itibariyle 338 personelden oluşan 100 ekip ile denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, tüm vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.