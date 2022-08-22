Menteşe Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirilen Uluslararası Yörük ve Türkmen Toyu etkinliklerinde 6 aylık Mehmet Ç. isimli bebeğin yüzünü at ısırdı. Yüzünden ağır yaralanan bebeğin Menteşe'de özel bir hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Olaydan sonra sahibinin atıyla birlikte bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yörük Şenliği'nde feci olay: Atın ısırdığı bebek ağır yaralandı - Son Dakika

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