Son Dakika Haberleri: Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kalp krizi geçiren Bahreynli turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kalp krizi geçiren Bahreynli turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye tatile gelen Dhafer Ali Rahsed Ali A. (56) Göcek Adası Koyu'nda gezi teknesinde fenalaştı.

Teknede bulunan doktor tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Dhafer Ali Rahsed Ali A'ya müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.

Sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürülen turist, kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kalp Krizi, turist, Göcek, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]