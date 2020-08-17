Muğla'da gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan İngiliz turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Göcek Koyu'nda bir turistin gezi teknesinde yaralandığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, sağlık ekibiyle birlikte belirtilen bölgeye hareket etti.
Kısa sürede koya ulaşan ekipler, düşerek yaralanan İngiliz turisti güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna taşıdı. Kıyıya götürülen yaralı turist, hazır bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan turistin gezi teknesinden tahliye edildiği anlar, tekne kaptanı Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, kaptanın ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesini anlattığı sırada duygusal anlar yaşaması dikkati çekiyor.