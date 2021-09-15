Gezintiye çıktığı ormanda kaybolan Rus turist yaralı halde bulundu - Son Dakika

Gezintiye çıktığı ormanda kaybolan Rus turist yaralı halde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde spor amaçlı gezinti yaptığı dağlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde spor amaçlı gezinti yaptığı dağlık alanda kaybolan Rus turist bulundu. Edinilen bilgiye göre, tatil için Türkiye'ye gelen İvan Aratskii (25), İçmeler Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin arkasında ormanlık alanda spor amaçlı gezintiye çıktı. Otel yetkililerinin turistin otelde olmadığını fark ederek kamera kayıtları incelemesi sonucunda ormana gittiği anlaşılan Aratskii için kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD, UMKE, Polis, İtfaiye ve AKUT ekipleri tarafından başlatılan arama çalışması sonucunda Aratskii kaldığı otele 400 metre mesafede yaralı halde bulundu. İlk muayenesinde kol, bacak ve kaburgalarında kırıklar olduğunu anlaşılan Aratskii, ekiplerce dağlık alandan indirilerek Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turistin, dağlık alanda yürüdüğü sırada kayarak düşmesi sonucunda yaralandığı tahmin ediliyor. Tedavisinin ardından oteline gelen Rus uyruklu İvan Aratskii'nin ülkesinde polis olduğu ve 6 gündür ilçede tatil yaptığı öğrenildi.

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