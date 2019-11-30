Son Dakika Haberleri: Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edilen 26 kişiden 23'ünün tedavileri tamamlandı.

Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edilen 26 kişiden 23'ünün tedavileri tamamlandı.

İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 15 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan 11 işçi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına yemek çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Öğrenciler ve işçiler, polis merkezine giderek, yemek firması hakkında şikayette bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 15 öğrenci ve 11 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu dile getirdi.

Aksoy, hastaneye sevk edilen 23 kişinin taburcu edildiğini, 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Kaymakam Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabldot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını kaydetti.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, analiz için yemek firmasından numune aldı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:32:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]