Son Dakika Haberleri: Muğla'da Gidere Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Muğla'da Gidere Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü asansör boşluğunda gidere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da Gidere Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü asansör boşluğunda gidere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tuzla Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi'ndeki apartmanın asansör boşluğundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, asansör boşluğuna indi. Buradaki gidere sıkışan kedi, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Tuzla, Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel
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