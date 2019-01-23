Muğla'da Gidere Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü asansör boşluğunda gidere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde düştüğü asansör boşluğunda gidere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tuzla
Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi'ndeki apartmanın asansör boşluğundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, asansör boşluğuna indi. Buradaki gidere sıkışan kedi, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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