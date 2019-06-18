Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:23 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğince Fethiye ile Bodrum
'dan ikişer, Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinden de bir göçmen kaçakçılığı olayını organize ettikleri ileri sürülen Y.Ç, M.Y. ve A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Samsun
'un Bafra
ile 19 Mayıs
ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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