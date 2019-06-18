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Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğince Fethiye ile Bodrum'dan ikişer, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de bir göçmen kaçakçılığı olayını organize ettikleri ileri sürülen Y.Ç, M.Y. ve A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Aydın, Bodrum, Fethiye, Muğla, Güncel
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