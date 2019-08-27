Son Dakika Haberleri: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Muğla'nın merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliğince, yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grubun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Bodrum ilçesi merkezli Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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