Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 11:57

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıMUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den 8 Mayıs'ta 289 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Organizatör oldukları iddiasıyla H.K, A.G. ile hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A, İ.K, A.H. ve S.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İ.H.A. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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