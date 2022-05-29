Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

29.05.2022 13:56
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden Ç.A, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen S.G, B.M. ile B.A.G. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Boğaziçi Mahallesi Gemilege koyu ile Yediburunlar mevkisinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 237 düzensiz göçmen 26 Mayıs'ta yakalanmış, kaçak geçişe aracılık ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, Hisarcık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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