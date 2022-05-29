Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

29.05.2022 20:59

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 5 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, B.G, H.Ş.K, S.Ç. ile A.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Karadere Mahallesi sahilinden bir grup düzensiz göçmenin tekneyle çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, 35 Afganistan uyruklu yakalanmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

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Kaynak: AA

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