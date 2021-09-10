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Muğla'da görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika

Muğla'da görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı

10.09.2021 21:53
Muğla'da görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı, System.String[]

Muğla Valiliği, görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uygulanacağını duyurdu.

Muğla Valiliği, görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uygulanacağını duyurdu.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğundan, 5 Ağustos'ta başlayan ormanlık alanlara girme yasağının 5 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Bu tarihlerde, görevliler dışındaki kişilerin ormanlık alanlara girmesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının da yasaklandığı hatırlatıldı.

Ormanlık alanlar başta olmak üzere ormanların çevresindeki tüm mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasına da izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Ülkemizin ve ilimizin en önemli zenginlik kaynaklarından biri olan ormanlarımızın yangından korunması, yangın ihtimalinin azaltılması ve yangınları önlemek amacıyla ilgi kararda belirtilen uygulamaya 1 Ekim tarihine kadar devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Muğla Valiliği, Eylül, Muğla, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika
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