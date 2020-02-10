Muğla'da görme engelli genç, eski arkadaşı ile hayatını birleştirdi - Son Dakika
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Muğla'da görme engelli genç, eski arkadaşı ile hayatını birleştirdi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aşkları engel tanımayan Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı (25) dünyaevine girdi.

Muğla'da görme engelli genç, eski arkadaşı ile hayatını birleştirdi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aşkları engel tanımayan Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı (25) dünyaevine girdi.

Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Kaşlı, 2013'te av sırasında kaza kurşunuyla iki gözünü de kaybetti. Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde santral görevlisi olarak çalışan Kaşlı, geçen yıl tedavi için hastaneye gelen ve ilkokulu beraber okuduğu Güzel ile karşılaştı.

Birbirlerinin iletişim bilgilerini alan çiftin arkadaşlıkları ilerledi. Ailelerinden izin alan genç çift, geçen yıl nişanlandı ve bugün de Esenköy Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Düğün törenine Fethiye Görme Engelliler Derneği üyeleri ve genç çiftin yakınları yoğun ilgi gösterdi.

- "O benim gökkuşağım"

Kaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Eşinin çok anlayışlı olduğunu ve engelini sorun etmediğini dile getiren Kaşlı, "Eşim empati yaptı. Her insanın başına gelebileceğini belirtti. Kendi anne babası da engelli ve bundan dolayı evlenmemize olumlu baktı. Her şey yolunda. Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir sorun yok. O benim gökkuşağım." dedi.

Gamze Güzel Kaşlı ise herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, eşini ömrü boyunca seveceğini kaydetti.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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