Muğla'da Gözaltına Alınan 6 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
53 dakika önce
Muğla'nın Milas İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Muğla
'nın Milas
İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, İzmir
ve Aydın
'dan, Milas'a uyuşturucu getirilerek satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, İ.Ç, A.B, A.T, İ.S, E.U ve B.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:53 Kaynak: AA
Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı