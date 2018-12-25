Son Dakika Haberleri: Muğla'da Gözaltına Alınan 6 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Muğla'da Gözaltına Alınan 6 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

53 dakika önce

Muğla'nın Milas İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Muğla'da Gözaltına Alınan 6 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Milas İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.


Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, İzmir ve Aydın'dan, Milas'a uyuşturucu getirilerek satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, İ.Ç, A.B, A.T, İ.S, E.U ve B.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:53 Kaynak: AA

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