Muğla'da gümrük kaçakçılığı ve sahtecilik operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da çok miktarda sahte ve gümrük kaçağı ürünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı Grup Amirlikleri ekiplerince, kaçak içki ve tütün satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 785 litre etil alkol, 21 şişe sahte içki, 7 litre el yapımı içki, alkol yapımında kullanılan iki kit, 430 kilo sahte bandrollü tütün, 234 paket gümrük kaçağı tütün, 203 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 9 sigara sarma makinası, 86 gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 800 doldurulmuş kaçak sigara, 16 bin 800 içi doldurulmuş makaron, 1000 içi boş makaron, 1700 doldurma sigara paketi kutusu, 58 kilo nargile tütünü ile çok sayıda gümrük kaçağı çay, parfüm, masaj aleti, oyun kartı ve aparatları, telefon yedek parçası, 43 adet 100 liralık sahte banknot, 15 adet 50 liralık sahte banknot, 2 adet 20 liralık sahte banknot, 3 adet 10 liralık sahte banknot, çelik yelek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen bir zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 43'ü ise haklarında "gümrük kaçakçılığı" ve "sahtecilik" gibi suçlardan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüphelilerden ikisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.