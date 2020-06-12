Muğla'da Gürcistanlı Svetlana Müslümanlığı seçti - Son Dakika

Muğla'da Gürcistanlı Svetlana Müslümanlığı seçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Gürcistan vatandaşı 46 yaşındaki Svetlana Shamoian, Müslüman oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Gürcistan vatandaşı 46 yaşındaki Svetlana Shamoian, Müslüman oldu. Yaklaşık 6 aydır ilçede yaşamını sürdüren Shamoian, Müslüman olmak için Bodrum İlçe Müftülüğüne başvurdu. Shamoian, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı ve din görevlileri eşliğinde Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. "Emira" ismini alan Shamoian'ın oldukça mutlu olduğu görüldü. Shamoian, yaptığı açıklamada, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim." dedi. Müftüsü Kapancı, Shamoian'a Kur'an-ı Kerim ve dini kitap verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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