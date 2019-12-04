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Son Dakika Güncel Muğla'da, güvenlik görevlilerinden engellilere anlamlı bağış - Son Dakika

Muğla'da, güvenlik görevlilerinden engellilere anlamlı bağış

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki (MSKÜ) güvenlik görevlileri, aralarında para toplayarak satın aldıkları iki tekerlekli sandalyeyi, Muğla Engelliler Derneğine bağışladı.

Muğla'da, güvenlik görevlilerinden engellilere anlamlı bağış, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki (MSKÜ) güvenlik görevlileri, aralarında para toplayarak satın aldıkları iki tekerlekli sandalyeyi, Muğla Engelliler Derneğine bağışladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, beraberinde, Güvenlik Birimi Müdürü Niyazi Sarı, güvenlik görevlileri Tolga Tütüncü, Kamil Aksu, Ceyhun Aydınlı, Gürbüz Zeybek'le, Muğla Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Güvenlik görevlileri, satın aldığı iki tekerlekli sandalyeyi derneğe bağışladı.

Dernek Başkanı Emine Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerine duyarlılıkları ve farkındalıklarından dolayı teşekkür etti.

Çakıroğlu, ziyaretin sonunda Rektör Çiçek'e teşekkür belgesi verdi.

Kamil Aksu, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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