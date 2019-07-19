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Muğla'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erol K. idaresindeki 48 ABK 491 plakalı hafif ticari araç, Zeytinalanı Mahallesi Cami Kavşağı'nda Cem Güzel (19) yönetimindeki 48 Z 2376 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikleti kullanan Güzel ve motosikletteki kardeşi Cenk Güzel (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Köyceğiz ve Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Cem Güzel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cenk Güzel de Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Köyceğiz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:37 Kaynak: AA
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