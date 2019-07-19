Muğla'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:37 Kaynak: AA
'nın Köyceğiz
ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erol K. idaresindeki 48 ABK 491 plakalı hafif ticari araç, Zeytinalanı Mahallesi Cami Kavşağı'nda Cem Güzel (19) yönetimindeki 48 Z 2376 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikleti kullanan Güzel ve motosikletteki kardeşi Cenk Güzel (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekibince Köyceğiz ve Ortaca
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Cem Güzel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cenk Güzel de Fethiye
Devlet Hastanesine sevk edildi.
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