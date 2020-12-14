Muğla'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Yılmaz idaresindeki 48 RR 151 plakalı hafif ticari araç, Dereköy Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Yılmaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan çıkarılan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaralı kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.