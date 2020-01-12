Muğla'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Muğla'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Özgür Balatlı'nın kullandığı 48 U 7010 plakalı hafif ticari araç, Muğla- Aydın kara yolu Bozarmut Kavşağı'nda, Yasin Uygun idaresindeki 06 ADK 93 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan ikiz kardeşler Özge ve Simge Sarban yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Yatağan, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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