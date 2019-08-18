Muğla'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:40 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Aziz Manavlı yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafifi ticari araç, Çiftlik
Mahallesi Osman Gazi
Caddesi'nde karşı yönden gelen Tolga Satılmış idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle Manavlı'nın eşi Şerife Manavlı, çocukları 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer ve diğer araçtaki Anıl Baran Tilki yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tolga Satılmış, Anıl Baran Tilki ve 1 yaşındaki Özge Manavlı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
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