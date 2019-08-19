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Muğla'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında durumu ağır olan Tolga Satılmış hayatını kaybetti.

Muğla'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında durumu ağır olan Tolga Satılmış hayatını kaybetti.
Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Satılmış, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Dün, Aziz Manavlı yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafifi ticari araç, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde karşı yönden gelen Tolga Satılmış idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpışmış, kazada biri bebek 6 kişi yaralanmıştı.
Otomobilin sürücüsü Satılmış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.
Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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