Muğla'da hafriyat atıkları çalışması - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması, hafriyatların değerlendirilmesi ve bertarafı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7 hafriyat sahasında 4 milyon 945 bin 871 ton atığı bertaraf ederek 247 futbol sahası büyüklüğünde alanın kirlenmesinin önüne geçti. 337 bin 611 araca hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kurduğu takip sistemiyle 716 aracı da taşıma izin belgeli hale getirdi.