Muğla'da hafriyat toprağında sütun başlığı bulundu
36 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat toprağında MS 3. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sütun başlığı bulundu.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:18 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde hafriyat toprağında MS 3. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sütun başlığı bulundu.
Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki boş araziye kaçak dökülen hafriyat toprağında eski dönemlere ait sütun parçası gören belediye personeli, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi.
Bölgeye giden müze ekibi, eserin MS 3. yüzyıla ait, bir örneği de Bodrum Kalesi'nde bulunan, Roma
döneminde önemli yapılarda kullanılmış kompozit sütun başlığı olduğunu tespit etti.
Sütun başlığı, belediye ekiplerinin desteğiyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine götürüldü.
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü