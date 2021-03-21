Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada, İnanç (54) ile kamyondaki Mustafa Çolak (43) yaralandı. Sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Selim İnanç idaresindeki 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda bir büfenin önüne devrildi.

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