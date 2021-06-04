Muğla'da hafta sonu LGS sınavları için nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika

Muğla'da pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları için nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi'ne (2021-LGS) girecek adaylardan, kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için cumartesi 10.00-16.00, pazar günü ise 07: 00-10: 00 saatleri arası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık bulunacak."