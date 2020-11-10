Muğla'da hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Zanlının 12 suçtan dolayı da aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kent merkezindeki uygulamada kimlik kontrolü yapılanlardan O.M'nin, hırsızlık ve çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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