Muğla'da hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe geneli ve uygulama noktalarında sürdürülen çalışmalar kapsamında şok uygulaması gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki uygulamada kimlik kontrolü yapılanlardan O.M'nin, hırsızlık ve çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının 12 suçtan dolayı da aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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