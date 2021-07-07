Muğla'da hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin Esençay Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.