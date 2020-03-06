Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı.

Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması ve umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu.

Uygulamada şüpheli şahısların kimlik kontrolleri de yapılırken, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C.U, A.Ç, M.A. ve S.K. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Ortaca Emniyet Müdürlüğü, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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