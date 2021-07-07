Muğla'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.S'nin Çamlıbelen Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı