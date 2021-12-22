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Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü

22.12.2021 16:25

Muğla'nın Milas ilçesinde, gıda ve ilaç sanayinde kullanılan zerdeçalın hasadı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, gıda ve ilaç sanayinde kullanılan zerdeçalın hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında katma değeri yüksek sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışma kapsamında, mart ayında rizomları toprakla buluşturulan zerdeçalın hasadı yapıldı.

Dörttepe Mahallesi'nde, üretici Adnan Akar'a, proje kapsamında zerdeçal rizomları verildi. Zerdeçal rizomları, İmmu-Nat Çiftliği'nde saksılar içerisindeki toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, zerdeçal hasadına katılarak, üretici Adnan Akar ile ürün topladı.

Saylak, Muğla'nın Milas, Bodrum ve Datça İlçelerinde zerdeçal yetiştirildiğini söyledi.

Kentte alternatif ürünler yetiştirerek üreticilere destek olduklarını belirten Saylak, "3 dekar alanda açıkta, örtü altı ve serada saksı ve toprakta yapılan demonstrasyon çalışmaları olumlu sonuç verdi. Ortalama olarak zerdeçalda 1 rizomdan 10 rizom elde edildi." dedi.

Saylak, zerdeçalın kilogram fiyatının 80-100 lira arasında olduğunu, katma değeri yüksek olmasının yanında sağlık açısından da önemli yeri olan ürünlerin, üreticinin yüzünü güldürdüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Amacımız, üreticimizin katma değeri yüksek sebze ve meyve yetiştirerek, sosyal refahını arttırmak. Aynı zamanda sadece bir ürün olarak değil ambalajlanmış marka değeri ve katma değeri yüksek gelir elde etmesi için de ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Zerdeçal ve zencefil, özellikle pandemi sonrasında tüm dünyada şifa kaynağı olarak gösteriliyor. Yurdumuza da Hindistan, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden ithalatı yapılıyor. Yaklaşık her yıl 25 ve 50 milyon dolar arası ücret ödüyoruz. Bunları gördükten sonra inşallah önümüzdeki süreçte kendi yerli ve milli zerdeçal ve zencefilimizi yetiştirerek piyasaya yurttaşlarımızın tüketimine sunmuş olacağız. Katma değeri yüksek, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin desteklenmesine 1,5 milyon liralık proje desteği sağlandı."

Üretici Adnan Akar ise hedeflerinin, yetiştirdikleri ürünleri ilk etapta kendi markaları üzerinde işleyerek yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi.

Ülke olarak yurt dışına satılan ürünleri yarı mamul olarak sattıklarına işaret eden Akar, "Ham olarak sattık, yani zerdeçalı temizledik topladık, bu şekilde sattık. Bizim buradaki amacımız nihai ve markalaşmış ürün olarak satmayı öğrenmek ve öğretmek oldu. Sanayiciler olarak bu tip bitkilere bakış açımız dış ticaret açığının kapanması. Tarıma artık tıbbi aromatik bitkiler gözüyle bakıyoruz." dedi.

Türkiye'de tıbbi aromatik bitkilere verilen desteğin son yıllarda çok yol kat ettiğini ve her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayan Akar, Muğla'nın da bu anlamda kümelenme bölgesi olarak pilot il seçildiğini kaydetti.

Kentte kamu özel sektör iş birliğinin geliştiğini anlatan Akar, "Zerdeçalı Hindistan'dan alıyoruz. Biz artık bununla yetinmiyoruz. Zerdeçalı kendimiz üretip bir çok ürününü yapmaya başladık. Bu sayede üreticilerimiz de bu bitkileri yok pahasına satmak zorunda kalmayacak, ürünleri değer kazanacak. Bu ürünler markalaşma süreci yaşayacağı için artık çok daha fazla gelir elde edebilecek." dedi.

Akar, konuşmaların ardından hasadı yapılan zerdeçaldan ürettikleri ürünleri tanıttı.

Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü
Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü
Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü
Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü

Tarım, Muğla, Mart, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasadı yapılan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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