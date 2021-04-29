Hasadına başlanan erkenci bezelye, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Elverişli iklimi ve topraklarıyla farklı ürünler yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan erkenci bezelye, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Datça ilçesinde 600 dekarda 10 bin ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, erkenci bezelye hasadına başladı. Erken saatlerden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, el emeğiyle topladıkları bezelyeleri özenle ayıklıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, çeşitli işlemlerin ardından tarım işçileri tarafından selelere alınıyor.

İşçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun çalıştığı, maske ve eldiven taktığı alanda, çuvallanarak kamyona yüklenen bezelyeler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, AA muhabirine, tarladan kaldırılan ilk ürünlerin kalitesi, yüksek rekoltesi ve alım fiyatıyla herkesi memnun ettiğini söyledi.

Can, bu çerçevede bölgede "Baklagil Üretiminin Artırılması Projesi"ni hazırlanarak uygulamaya başladıklarını belirtti.

Datça'da araka bezelye çeşidini ekerek üreticilerin iyi bir gelir sağlaması için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Can, "Dekar başına en düşük 1500 kilogram verim elde ediliyor. Ürünler tarlada 5 liradan satılıyor. Tarlalarda hasat başladı, devam ediyor. Bu yıl da üreticilerimiz mahsullerini oldukça karlı fiyata satıyor." dedi.

Can, baklagil açığının giderilmesi amacıyla proje kapsamında 2 yılda yaklaşık 2 bin 700 dekar alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Tarlalar boş kalmıyor

Üreticilerden Sezgin Ergün ise 3-4 yıldır Datça'da erkenci bezelye üretimi yaptığını söyledi.

Bu yıl Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bezelye ekimi yaptıklarını anlatan Ergün, şöyle konuştu:

"Devletten yüzde 75 destek aldık. Datça birçok ürünün erkenci yetiştirilmesi ve hasat edilmesi açısından ender yerlerden. Bu sayede erkenci hasadını yaptığımız ürünlerden de iyi gelir elde ediyoruz. 25 dekarda bezelye ekimi yaptım, hasada başladım. Verim harika. Diğer bölgelerde bu verimi alabileceğimizi zannetmiyorum."

Ergün, tarlaya bezelyenin hemen ardından domates ekeceklerini belirterek, "Bezelye tarlayı besleyeceği ve güçlendireceği için domatesten de iyi bir verim alacağız. Diğer bölgelere göre burada çok yüksek bir rekolte alacağız." dedi.

Üreticilerden Hüseyin Harıpçı ise yaklaşık 50 dönümde bezelye ektiğini, çok iyi verim aldığını dile getirdi.

Yüksek rekolte sayesinde iyi gelir elde ettiklerini anlatan Harıpçı, "Ürünün dikiminden hasat edilmesine kadar bizlere her zaman destek veren Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Onların sayesinde tarlalarımız hiç boş kalmıyor. Yılın her mevsiminde çok çeşitli ürünleri hasat edip, iyi bir gelir elde ediyoruz. Bezelye hasadının ardından toprağa güz domatesi ekimi yapacağım." diye konuştu.