Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika Ekonomi

Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

6 saat önce

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi, System.String[]

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Datça ilçesinde 1500 dekar alanda 10 bin ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, turfanda patates hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler, sökümü yapan tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. İşçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun çalıştıkları, maske ve eldiven taktıkları görüldü. Kasalanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderildi.

Yörede erkenci patatesin ilk hasadına, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katıldı. Tarladan kaldırılan ilk ürünler kalitesi, yüksek rekoltesi ve alım fiyatıyla üreticisini güldürdü.

Saylak, AA muhabirine, tütün tarımına alternatif olarak katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında, 7 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda patates üretimi de yapıldığını ifade eden Saylak, Muğlalı üreticilerin patateste erken hasattan elde ettikleri yüksek gelirin sevincini yaşadığını kaydetti.

Muğla'nın hem sahil kesiminin hem de yüksek yaylalarının patates üretimine elverişli olduğunu belirten Saylak, "Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Muğla'da yapıyoruz. Bu ay ilk turfanda hasadı Datça'da yapılırken kasım ayında Seydikemer'de son patates hasadını yapıyoruz. Bölgemiz böylesine verimli bir iklime sahip." diye konuştu.

Muğla'dan gönderilen patateslerin pazarlarda tezgaha çıktığını kaydeden Saylak, şöyle konuştu:

"Türkiye pazarına ilk turfanda patatesi Muğlalı üreticiler gönderdi. Üreticilerimiz hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik yollarla 1500 dekar alanda Datça'da patates üretiyor. Biz hiçbir ille rekabet etmiyoruz ama patateste şu anda iddialıyız. Patates üretiminde zerre kadar ilaç kullanmıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ve dünya zor günler yaşıyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türk çiftçisi tarlasında üretime devam ederek ülkesine katkı sağlıyor."

"Ülkemiz için üretime devam ediyoruz"

Datça ilçesinde 300 dönüm arazisinde patates üreten Mehmet Eren, 7 yıldır turfanda patates üretimi yaptığını söyledi.


Verimin ve alıcı fiyatlarının bu yıl çok iyi olduğuna işaret eden Eren, "Ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Bu ülke bizim. Her türlü zor şartlara rağmen üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızı patatessiz bırakmayacağız. Ben 300 dönüm alanda 800 ton civarında rekolte bekliyorum. Patatesimiz tarlada 3,5 liraya alıcı buluyor. Kamyonlara yüklenerek diğer illere gönderilen ürünlerimizden bu yıl güzel para kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, hasada başlayan ilçedeki üreticilerin bu sezon 10 bin ton civarında rekolte beklediğini kaydetti.

Türkiye, Datça, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 18:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da hasadına başlanan turfanda patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]