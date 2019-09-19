Muğla'da hastaneden tıbbi cihaz çalan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çalıştığı hastaneden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki ağız ve diş sağlığı merkezinden diş tedavisinde kullanılan iki cihazın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına çalışan Necmettin A. olduğunu belirledi.
İlçe merkezinde gözaltına alınan Necmettin A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde olduğu tespit edilen cihazlar ise hastaneye teslim edildi.