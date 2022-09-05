Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz

05.09.2022 10:59
Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz

Muğla'da hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı.

Muğla'da hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Tedbirlerini artıran Jandarma ekipleri, ormanda devriyelerini sıklaştırdı.

Meteoroloji tarafından 04- 07 Eylül tarihleri arasında Muğla genelinde hava sıcaklığının 35 ile 39 derece artacağı ve nem oranının düşük olacağı belirtildi. Hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Oluşabilecek yangınlara karşı jandarma tedbirlerini arttırdı. Ekipler, ormanlarda temizlik ateşi yakılmaması hususunda muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yaptı. Ekipler, orman içerisindeki devriyelerini de sıklaştırdı. İl genelinde 4-7 Eylül tarihleri arasında 392 devriyede, 882 jandarmanın 755 bölgenin kontrolü için görev yapacağı bildirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Eylül, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz - Son Dakika
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