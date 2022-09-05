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Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü'nce 04-07 Eylül tarihleri arasında Muğla il genelinde hava sıcaklığının 35 ila 39 derece artacağı ve düşük nem oranın ölçümlerinin yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Oluşabilecek yangınlara karşı jandarma tedbirlerini arttırdı. Ekipler ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması hususunda muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yaptı. Öte yandan, ekipler ormanlık alan içerisinde devriyelerini sıklaştırdı. İl genelinde 4-7 Eylül tarihleri arasında 392 devriyede 882 jandarmanın 755 bölgenin kontrolü için görev yapacağı bildirildi. Ekipler olası yangınlara karşı teyakkuza geçti.

Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Eylül, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MUĞLA'DA ORMAN YANGININA KARŞI JANDARMA TEYAKKUZA GEÇTİ - Son Dakika

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