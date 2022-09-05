MUĞLA'DA ORMAN YANGININA KARŞI JANDARMA TEYAKKUZA GEÇTİ - Son Dakika
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MUĞLA'DA ORMAN YANGININA KARŞI JANDARMA TEYAKKUZA GEÇTİ

05.09.2022 10:25

MUĞLA'da hava sıcaklığının artması nedeniyle il genelinde orman yangını riski uyarısı yapıldı.

MUĞLA'da hava sıcaklığının artması nedeniyle il genelinde orman yangını riski uyarısı yapıldı. Bu kapsamda jandarma ekipleri ormanlık alanda tedbirlerini arttırarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü'nce 04-07 Eylül tarihleri arasında Muğla il genelinde hava sıcaklığının 35 ila 39 derece artacağı ve düşük nem oranın ölçümlerinin yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Oluşabilecek yangınlara karşı jandarma tedbirlerini arttırdı. Ekipler ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması hususunda muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yaptı. Öte yandan, ekipler ormanlık alan içerisinde devriyelerini sıklaştırdı. İl genelinde 4-7 Eylül tarihleri arasında 392 devriyede 882 jandarmanın 755 bölgenin kontrolü için görev yapacağı bildirildi. Ekipler olası yangınlara karşı teyakkuza geçti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MUĞLA'DA ORMAN YANGININA KARŞI JANDARMA TEYAKKUZA GEÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUĞLA'DA ORMAN YANGININA KARŞI JANDARMA TEYAKKUZA GEÇTİ - Son Dakika
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