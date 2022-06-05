Muğla'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Muğla'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

05.06.2022 18:28
Muğla'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karamehmet Mahallesi Halil İbrahim Doğruel Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyun vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Apartmana gelen ekipler, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu çıkardı. Süt ve mama verilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vatandaşlar, kedi yavrusunu kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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