Son Dakika Haberleri: Muğla'da Havuza Düşen Traktör Vinçle Çıkarıldı

Muğla'da Havuza Düşen Traktör Vinçle Çıkarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, el freni çekilmeyen traktör havuza düştü.

Muğla'da Havuza Düşen Traktör Vinçle Çıkarıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, el freni çekilmeyen traktör havuza düştü.

Gökçebel Mahallesi'ndeki bir siteye ait traktörün sürücüsü, park ettiği traktörün el frenini çekmeyi unuttu.

Kısa süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan traktör, sitenin su dolu havuzuna düştü.

Traktör, havuzdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:30 Kaynak: AA

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