Muğla'da Havuza Düşen Traktör Vinçle Çıkarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, el freni çekilmeyen traktör havuza düştü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, el freni çekilmeyen traktör havuza düştü.
Gökçebel Mahallesi'ndeki bir siteye ait traktörün sürücüsü, park ettiği traktörün el frenini çekmeyi unuttu.
Kısa süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan traktör, sitenin su dolu havuzuna düştü.
Traktör, havuzdan vinç yardımıyla çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:30 Kaynak: AA
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