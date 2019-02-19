Son Dakika Haberleri: Muğla'da Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki

Muğla'da Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokak hayvanlarının ve bir kuşun zehirlenerek öldürülmesini, aralarında yerleşik yabancıların da olduğu grup alkışlarla protesto etti.

Muğla'da Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokak hayvanlarının ve bir kuşun zehirlenerek öldürülmesini, aralarında yerleşik yabancıların da olduğu grup alkışlarla protesto etti.

Çiftlik Mahallesi'nde iki sokak köpeği, bir kedi ile karganın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine sosyal medyadan haberleşen grup, Koca Çalış mevkisinde toplandı.

Ellerinde "Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez", "Katilimi bulun", "Hayvanlara eziyete hayır", "Doğanın dengesi hayvanlarla korunur" yazılı döviz taşıyan grup, durumu alkışlayarak protesto etti. Bazıları köpekleriyle katıldı.

Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkan Yardımcısı Kerem Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye geldiklerinde ölmüş ve can çekişen hayvanlarla karşılaştıklarını anlattı.

Ölen hayvanların otopsilerini kendisinin yaptığını, zehrin mideye inmeden hayvanı öldürdüğünü ifade eden Özdemir, "Bununla ilgili raporumuzu da mahkemeye sunacağız. Hayvanlarla burada hep birlikte yaşayacağız. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Bu fikirle hareket ederek önümüzdeki nesli eğitmek istiyoruz." dedi.

Özdemir, sokak hayvanlarının bu gibi olaylar yaşamaması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:55 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
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