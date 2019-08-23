Son Dakika Haberleri: Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi
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Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi

1 saat önce

Muğla'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Muğla'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.

Sürücülerde "Algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, Milas'a bağlı Ören, Menteşe'ye bağlı Akbük ile Ula'ya bağlı Akyaka güzergahları helikopterle denetlendi.

Helikopterinde bulunan görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi.

Çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, geçmenin yasak olduğu yerlerde öndeki aracı geçen ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Helikopter, Jandarma, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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