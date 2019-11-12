Son Dakika Haberleri: Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi
Son Dakika Güncel Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi

6 saat önce

Muğla'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Muğla'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.


Sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, Milas'a bağlı Ören kara yolundaki güzergahlar helikopterle denetlendi.

Helikopterde bulunan görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi.

Çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, geçmenin yasak olduğu yerde sollama yapan ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlere park eden 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Helikopter, Jandarma, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]