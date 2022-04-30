Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

30.04.2022 14:20

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 7 sürücüye 2 bin 527 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 7 sürücüye 2 bin 527 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris-Datça kara yolu ile Marmaris- Bozburun kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Uygulamada, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 7 araç sürücüsüne 2 bin 527 lira ceza yazıldı.

Bayram tedbirleri kapsamında vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 56 Jandarma Trafik Timi 290 personelle görev yapacak.

Bayram tatili süresince helikopter ve dron ile havadan denetim yapılacak.

Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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