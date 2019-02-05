Muğla'da "Helikopter"Li Trafik Denetim

Muğla'nın Milas İlçesinde görevli jandarma ekipleri, trafiği helikopterle denetledi.

Muğla'nın Milas İlçesinde görevli jandarma ekipleri, trafiği helikopterle denetledi.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında denetim yaptı.



Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Milas'ın Ören Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.





Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.



Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.





Denetimlerde, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulması amacıyla kara yollarında gözlemlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sonlama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama" ihlalleri de belirlenerek işlem yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı

Kuyruğu Satırla Kesilen Eşeğe Tecavüz İddiası

Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı