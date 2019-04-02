Muğla'da Helikopterli Trafik Denetimi
1 saat önce
Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.
Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.
Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu, 3 sürücüye işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:46 Kaynak: AA
İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır
Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti
313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor
Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi