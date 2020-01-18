Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

6 saat önce

Marmaris'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 1128 lira ceza kesildi.

Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı, System.String[]

Marmaris'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 1128 lira ceza kesildi.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris, Hisarönü ve Bozburun Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.


Helikopterden çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama yapanlar ile yakın takip ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler takibe alındı.


Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 5 araç sürücüsüne 1128 lira ceza yazıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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